Covid Campania, oggi 1.380 contagi e 21 morti: bollettino di lunedì 28 febbraio 2022 Sono 1.380 i nuovi casi di Covid, tasso di positività al 10,63% giornalieri. Altri 21 decessi, sono 9.751 da inizio pandemia in Campania. Calano i ricoverati.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono 1.380 i positivi a Covid nelle ultime 24 ore in Campania, a fronte di 12.978 tamponi (tra molecolari e antigenici rapidi) analizzati. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile della Campania, nel consueto bollettino regionale. Di questi, 268 provengono dalle analisi di 4.742 tamponi molecolari mentre altri 1.112 sono risultati positivi da 8.236 tamponi antigenici rapidi. Il tasso di positività in Campania è dunque del 10,63% giornaliero.

Tornano a salire i decessi: sono 21 le persone morte a causa del Covid, di cui 15 nelle ultime 48 ore e altre 6 decedute in precedenza ma registrate soltanto nell'odierno bollettino. Il numero totale di decessi da inizio pandemia è di 9.751 vittime nella sola Campania, che costituisce il 6,30% del totale dei 154.767 decessi per Covid avvenuti in Italia finora.

Calano ancora i ricoveri: sono 787 (-29 rispetto alle 24 ore precedenti) le persone nei Covid Center della Campania, di cui 45 in terapia intensiva (-2 rispetto a ieri) ed altre 742 (-27 rispetto all'ultima rilevazione) nei reparti di degenza ordinaria. Questo il report dei posti letto su base regionale forniti dalla Regione Campania, che da oggi è rientrata anche in zona bianca anche se manterrà l'obbligo di mascherina in caso di assembramenti, anche all'aperto, come confermato dal presidente regionale Vincenzo De Luca nella mattinata di oggi: