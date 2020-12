Sono 1.113 i nuovi casi di Coronavirus in Campania emersi dopo le analisi di 9.241 tamponi: ieri erano stati 1.626 su 14.286 tamponi. Questi i dati diffusi dall'Unità di Crisi della Protezione Civile con l'ultimo aggiornamento di oggi. In Campania si registrano anche altri 48 decessi, con 2.713 nuovi guariti in 24 ore. Complessivamente, sale a 156.432 il numero dei contagiati in Campania dall'inizio della pandemia. Dei nuovi positivi, sono 90 i sintomatici mentre 1.023 gli asintomatici. Ma preoccupa il numero eccessivamente basso di tamponi, scesi sotto i diecimila in 24 ore.

Covid, i numeri dell'emergenza in Campania

Questi i numeri dell'emergenza Covid-19 in Campania. Scendono i ricoverati, poco sopra i 2mila, di cui 179 in terapia intensiva. Sono più di 100mila le persone in isolamento domiciliare, che portano i casi attualmente positivi a 102.879 complessivi. I guariti salgono sopra i 50mila casi, mentre i decessi superano i 1.700 da inizio pandemia. Complessivamente, sono 156.432 i casi da marzo ad oggi, con 1.595.400 tamponi analizzati. Questi i dati scorporati dal bollettino nazionale della Protezione Civile:

Ricoverati in ospedale: 2.099 (-42)

Ricoverati in terapia intensiva: 179 (-3)

In isolamento domiciliare: 100.601 (-1.603)

Casi attualmente positivi: 102.879 (-1.648)

Guariti: 51.832 (+2.713)

Decessi: 1.721 (+48)

Casi totali da inizio pandemia: 156.432 (+1.113)

Tamponi totali analizzati: 1.595.400 (+9.241)

in foto: Il bollettino di oggi martedì 1° dicembre dell’emergenza Coronavirus in Campania.

La Campania resta zona rossa

Prorogata intanto la zona rossa in Campania: si andrà avanti ufficialmente fino a giovedì 3 dicembre, ma entro quella data un nuovo DPCM regolamenterà con ogni probabilità l'estensione almeno fino a domenica 7 dicembre. I dati certificano, per ora, un primo rallentamento del contagio da coronavirus in regione, ma tutto lascia credere che la Campania non passerà in zona arancione a breve termine.