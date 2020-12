In Campania calano i contagi, ma la regione resta comunque seconda a livello nazionale per il numero di persone attualmente positive al Covid19: 83.532, in discesa rispetto alla rilevazione precedente del 17 dicembre, quando erano 86.553. Al primo posto c’è, invece, il Veneto, che è a quota 101.474. È quanto emerge dal report della Fondazione Gimbe sull’andamento dei contagi nella settimana dal 14 al 21 dicembre. Secondo lo studio, la Campania è in zona verde per i nuovi contagi Covid19, cioè con un aumento di casi su 100mila abitanti nell’ultima settimana inferiore alla media nazionale.

Un trend quindi nettamente in miglioramento nel complesso, rispetto alla fase acuta della seconda ondata Covid di novembre. Il grafico di Gimbe illustra il posizionamento delle Regioni in relazione alle medie nazionali di incidenza per 100.000 abitanti delle ultime 2 settimane (7 – 21 dicembre) e dell'incremento percentuale dei casi (14 – 21 dicembre). I colori del grafico, e quindi delle zone, specifica Gimbe, “non si riferiscono in alcun modo a quelli delle aree di rischio identificate dal DPCM 3 novembre 2020”. Nel riquadro verde, dove si colloca la Campania, si posizionano le Regioni con numero di nuovi casi per 100.000 abitanti nelle ultime 2 settimane e incremento percentuale dei casi nell’ultima settimana, inferiore alla media nazionale.

Ieri in Campania si sono registrati altri 691 nuovi casi di Coronavirus a fronte di 9.662 tamponi analizzati. Si tratta comunque di numeri molto bassi rispetto a novembre. Questi i dati diffusi nel bollettino odierno dell'Unità di Crisi regionale sull'andamento della pandemia in Campania. Il trend si mantiene dunque stabile e in discesa, ma il numero dei morti resta comunque alto: sono 28 i decessi che si sono registrati in Campania nelle ultime ore (6 deceduti nelle ultime 48 ore e 22 deceduti in precedenza ma registrati ieri).