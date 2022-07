Covid Campania, 3.907 contagi e 5 morti: bollettino di domenica 31 luglio 2022 In Campania ci sono 3.907 nuovi positivi su 20.496 tamponi (19,06%); si registrano altri 5 decessi. I dati nel bollettino Covid di oggi, 31 luglio 2022.

A cura di Redazione Napoli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 3.907 in nuovi positivi Covid in Campania, emersi dall'analisi di 20.496 test (tra 17.245 test antigenici rapidi, con 3.717 positivi, e 3,251 molecolari, con 190 positivi). Si registra il decesso di altre 5 persone, tra le quali 3 nelle ultime 48 ore e due morte in precedenza ma registrate ieri. I dati sono contenuti nel bollettino Covid della Regione Campania di oggi, domenica 31 luglio 2022 che, come sempre, fotografa la situazione alle 23:59 del giorno precedente.

La percentuale di positività è del 19,06%, leggermente più alta di quella registrata ieri (quando era stata del 18,51%, con 4.535 contagi su 24.498 test analizzati) e ma più bassa di quella di due giorni fa, quando il rapporto tra i test analizzati e quelli positivi era stato del 19,4%. Con i 5 nuovi decessi sale a 10.859 il numero delle vittime collegate al Covid in Campania dall'inizio dell'epidemia, nel febbraio 2020.

Relativamente alla percentuale di occupazione dei posti letto in ospedale, si vede che una lieve diminuzione per i reparti di degenza mentre la situazione è rimasta identica per le Terapie Intensive. In Rianimazione risultano infatti ricoverate 22 persone, stesso numero rilevato nel bollettino di ieri, che corrispondono al 3,84% dei 573 posti disponibili in Campania. Nei reparti di degenza ordinaria Covid i ricoverati sono 636 (-6 rispetto ai 642 rilevati ieri), corrispondenti al 20,13% dei 3.160 posti disponibili tra strutture pubbliche e offerta privata.

Covid Campania, i dati sui ricoveri