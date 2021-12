Covid Campania, 1.841 contagi e 10 morti: bollettino di venerdì 17 dicembre 2021 Sono 1.841 i nuovi casi di Covid in Campania nelle ultime 24 ore. Altri 10 i morti. Preoccupano i ricoveri: 445 di cui 33 in intensiva e 412 in reparti ordinari.

Sono 1.841 i nuovi casi positivi a Covid in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 38.876 tamponi analizzati, tra molecolari ed antigenici rapidi. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania. Il tasso di positività dunque sale al 4,73% in regione. Altri 10 i morti, 7 dei quali nelle ultime 48 ore ed altri 3 deceduti in precedenza ma registrati solo nell'attuale bollettino.

Ma a preoccupare è soprattutto la crescita dei ricoveri: 445 le persone nei reparti Covid della Campania, con un forte aumento sia dei ricoveri in terapia intensiva (33), sia in degenza ordinaria (412). Questo il report dei posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 33

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 412

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.

Con l'aumento dei contagi, le amministrazioni corrono ai ripari in vista delle festività. A Napoli il sindaco Gaetano Manfredi firma l'ordinanza anti assembramenti: stop alla vendita di bevande nei contenitori rigidi la Vigilia di Natale e il 31 dicembre. Vincenzo De Luca ha intanto spiegato che a breve "saranno riaperti i Covid Center modulari, con 70 posti all'Ospedale del Mare, a Caserta e Salerno". L'obiettivo è attivare almeno 750 posti letto in più in totale visto l'impennata di nuovi casi ospedalizzati. E sui vaccini ai bambini, ribadisce: "La vaccinazione contro il Covid-19 deve essere assimilata alle vaccinazioni obbligatorie che facciamo normalmente per i bimbi, come la puntura del morbillo".