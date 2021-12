Covid Campania, 1.216 contagi e 3 morti: bollettino di sabato 4 dicembre 2021 Questi i dati relativi all’andamento della pandemia di Covid-19 in Campania diramati oggi dall’Unità di Crisi regionale.

A cura di Valerio Papadia

C'è una leggera diminuzione nel numero dei nuovi casi di Covid-19 registrati in Campania nelle ultime 24 ore: i positivi sono 1.216, emersi dall'analisi di 32.948 tamponi complessivi, tra molecolari e antigenici. Si registra una leggera flessione anche nel tasso di positività – rapporto tra positivi e tamponi analizzati – che oggi, grazie al minor numero di contagi e al numero più alto di tamponi effettuati, si attesta al 3,69%, mentre ieri era stato del 4,09%. In Campania, purtroppo, si registrano però anche 3 morti: come precisa il bollettino odierno, per, due di questi si sono verificati nelle ultime 48 ore, mentre l'altro decesso si è verificato in precedenza ma è stato registrato soltanto ieri. Sono questi i dati relativi all'andamento della pandemia di Covid-19 in Campania aggiornati a oggi, sabato 4 dicembre 2021, e diramati come di consueto dall'Unità di Crisi della Protezione Civile regionale.

I dati sui ricoveri in Campania

È altalenante, invece, la situazione per quanto riguarda i ricoveri per Covid negli ospedali regionali. Se i ricoveri nei reparti di terapia intensiva fanno registrare una diminuzione, con 22 pazienti ricoverati, vale a dire tre in meno rispetto a ieri, il numero dei ricoverai nei reparti di degenza ordinaria è di 322, vale a dire quattordici in più rispetto alla giornata di ieri. Ecco il report completo sull'occupazione dei posti letto negli ospedali della Campania: