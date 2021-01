Lutto nella provincia di Salerno per la morte della professoressa Lucia De Costanza, morta a 57 anni a causa del Coronavirus. La donna insegnava matematica all'istituto comprensivo Amendola di Sarno, ed era originaria della vicina Nocera: oggi, in ricordo dell'insegnante, nell'istituto si è tenuta una commemorazione. Oggi si sono tenuti anche i funerali di Lucia De Costanza, per la precisione questa mattina, a Nocera Superiore, nella parrocchia di Santa Maria degli Angeli. Una famiglia, quella della professoressa 57enne, funestata dalla pandemia di Coronavirus: soltanto pochi giorni prima della morte dell'insegnante, per la precisione lo scorso 13 gennaio, il virus ha ucciso anche sua madre, ricoverata al Covid Center dell'ospedale di Scafati, ancora nella provincia di Salerno.

I casi Covid nelle scuole di Napoli

Intanto, come ogni giorno da quando la maggior parte degli studenti sono tornati a frequentare le lezioni in presenza nelle scuole, l'Asl Napoli 1, competente sul capoluogo campano, ha diramato il bollettino dei contagi negli istituti scolastici. Nell'ultimo aggiornamento, sono 20 gli studenti che sono risultati positivi al Coronavirus: la maggior parte frequentano le scuole medie, mentre 7 di questi sono invece studenti delle superiori, che non sono ancora rientrati in classe (la didattica in presenza è prevista per il 1° febbraio) ma che già nel corso di questa settimana sono scesi in piazza a protestare, chiedendo un ritorno a scuola in piena sicurezza. Come reso noto dall'ultimo bollettino dell'Asl, nelle scuole napoletane sono risultati positivi al Coronavirus anche quattro docenti.