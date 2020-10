È costante l'aumento dei casi di Coronavirus – a conferma del trend che si registra in tutta la Campania – a Torre del Greco, nella provincia di Napoli: sono 29 i cittadini risultati positivi al Sars-Cov-2 nelle ultime 24 ore, come ha reso noto il sindaco Giovanni Palomba, che ha fatto sapere come i nuovi contagiati siano tutti asintomatici e si trovino in isolamento fiduciario presso le rispettive abitazioni. "È quanto comunicato dal Centro Operativo Comunale – dopo il consueto aggiornamento serale con i Responsabili sanitari dell’​ASL Na3 Sud​ e con l’​Unità di Crisi Regionale – che conferma l'isolamento domiciliare per tutti i ventinove soggetti asintomatici. Continua, così, a mutare il bilancio della​ duecentoventiseiesima giornata consecutiva di attività del ​ C.O.C." ha dichiarato il sindaco della città corallina.

Coronavirus, sono 270 gli attualmente positivi a Torre del Greco

Con l'ultimo aggiornamento del Coc, si aggiorna il bilancio della pandemia di Coronavirus a Torre del Greco: sono 270 i cittadini attualmente positivi, di cui 4 ricoverati in ospedale e 266 in isolamento fiduciario nelle rispettive abitazioni. Ecco, di seguito, gli ultimi dati relativi all'andamento epidemiologico nella città corallina:

​Totale ospedalizzati:​ 4

;Totale in isolamento domiciliare:​ 266;

Totale guariti dal COVID: 158;

Totale decessi:​ 21;

Totale tamponi giornalieri: 140 (111 Negativi; 29 Positivi)

"Prosegue, nel frattempo, l'ulteriore attività di screening ​dei tamponi di già praticati sul territorio comunale e ancora al vaglio delle indagini di laboratorio – fa sapere il sindaco Palomba -. Istituito, inoltre, dall'ASL, un ulteriore numero verde al quale è possibile rivolgersi – tutti i giorni – dalle ore 8.00 alle ore 20.00: 800936630. Il C.O.C. precisa, altresì – ai fini di una più agevole ed immediata comunicazione con i cittadini – che coloro ai quali è stato praticato il tampone e che restano, al momento, in attesa di conoscerne l’esito possono – nel pieno rispetto e tutela della privacy – rivolgersi al numero telefonico 0818830736reperibile tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 15.00.Istituito anche un secondo numero di linea: 0818497030 reperibile nei medesimi giorni ed orari".