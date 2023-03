Corrono sui tetti delle auto parcheggiate per farsi i video: ripresi in un video a Napoli Ragazzi che saltano sui tetti delle auto: l’ultima “moda” dei giovani a Napoli. Ripresi da un video dei residenti su via dei Greci, a due passi dalla Questura.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sorpresi a saltare sui tetti delle automobili parcheggiate in strada, in piena notte, a due passi dalla Questura di Napoli: le immagini, pubblicate in Rete, hanno fatto subito indignare molti residenti. L'episodio è accaduto sulla centralissima via dei Greci, a pochi metri dalla sede della Questura di Napoli in via Medina.

Nelle immagini, si vede uno dei tre giovani saltare da un tetto all'altro, non senza qualche rischio di caduta, mentre gli amici lo filmano con i cellulari. Alla fine dei salti, il giovane torna sul marciapiede aggrappandosi ad un palo della segnaletica stradale, per poi guardare sugli schermi dei cellulari la riuscita del video. Le immagini sono state inviate da alcuni residenti a Francesco Emilio Borrelli, deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, che le ha poi pubblicate sui propri canali social. "Ecco come si divertono questi ragazzini in piena notte a due passi dalla Questura di Napoli", scrive il residente che ha segnalato il video.

E c'è chi già si lamenta non solo del fenomeno impresso nel video ma anche pensando, oltre ai danni che le automobili hanno già subito con i salti dei ragazzini su tetti e parabrezza, a cosa potrà accadere in vista dei festeggiamenti scudetto. Come anticipato da Fanpage.it nei giorni scorsi, molti residenti in tutta Napoli stanno cercando garage e rimesse private dove lasciare, a pagamento, le proprie automobili in occasione dei festeggiamenti scudetto. Il timore infatti è quello che l'euforia fuori controllo dei tifosi possa portare a fenomeni simili, con danni ben più consistenti alle proprie vetture parcheggiate in strada e sulle strisce blu comunali.