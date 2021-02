Sono 429 i casi di Coronavirus registrati a Napoli, come rende noto il bollettino quotidiano dell'Asl Napoli 1 Centro aggiornato alla mezzanotte di oggi: sono 3.243 i tamponi analizzati. Come precisa l'Azienda sanitaria locale, di questi 429 casi, 182 erano già positivi ma di competenza dell'Asl Napoli 1 Centro, mentre 247 sono i nuovi casi. Nelle ultime 24 ore, nel capoluogo campano si registrano purtroppo anche 8 nuovi decessi, mentre sono 173 le persone guarite. Il tasso di positività aggiornato, ovvero il rapporto tra tamponi positivi su quelli analizzati, è del 12,20 percento, in aumento rispetto a quello registrato ieri, che era invece dell'11,14 percento. Buone notizie sul fronte dei ricoveri in ospedale, che fanno registrare un -31 rispetto a ieri, mentre -1 fanno registrare i ricoveri in terapia intensiva.

I ricoveri negli ospedali Covid di Napoli

Ecco la situazione dei ricoveri negli ospedali Covid del capoluogo campano diramata nell'ultimo bollettino dell'Asl Napoli 1 Centro:

Covid Center Ospedale del Mare: terapia intensiva, 5 ricoveri (attivi 16):

Ospedale del Mare (ex day surgery): subintensiva, 7 ricoveri, +2 rispetto a ieri (attivi 8)

degenza, 34 ricoveri, +8 rispetto a ieri (attivi 39);

Covid Center Loreto Mare: degenza, 41 ricoveri (attivi 50)

subintensiva, 12 ricoveri, +1 rispetto a ieri (attivi 20);

Covid Center San Giovanni Bosco: degenza, 20 ricoveri, +1 rispetto a ieri (attivi 38)

degenza specialistica: ortopedia, 5 ricoveri, +1 rispetto a ieri (attivi 6)

chirurgia, 7 ricoveri (attivi 15)

cardiologia, 5 ricoveri, -1 rispetto a ieri (attivi 8)

UTIC, 3 ricoveri, +1 rispetto a ieri (attivi 4)