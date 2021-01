Sono 1.106 (di cui 91 casi identificati da test antigenici rapidi) i nuovi casi di Coronavirus in Campania, a fronte di 13.834 (di cui 1.580 antigenici) tamponi analizzati: questi i dati sull'andamento della pandemia forniti dall'Unità di Crisi della Protezione Civile regionale oggi, venerdì 22 gennaio. Nelle ultime 24 ore si registrano purtroppo anche 46 decessi (7 deceduti nelle ultime 48 ore e 39 deceduti in precedenza ma registrati​ ieri; in totale 3.557 dall'inizio della pandemia), mentre resta ancora alto per fortuna, unn record fino ad ora, il numero dei guariti, che sono ben 10.105 (sono invece 146.113 in Campania dall'inizio della pandemia). Complessivamente, in Campania, dall'inizio della pandemia di Coronavirus sono 211.803 (di cui 445 antigenici) i casi di positività che si sono registrati, a fronte di un totale di 2.299.650 (di cui 8.479 antigenici)​ tamponi analizzati.

Resta dunque stabile la curva del contagio da Coronavirus in Campania, così come è stabile il tasso di positività, ovvero il rapporto tra tamponi risultati positivi su quelli analizzati, che rimane sotto il 10%. Come accade ormai da mesi, nel bollettino quotidiano diramato dall'Unità di Crisi della Protezione viene indicato anche il tasso di occupazione dei posti letto nei reparti di terapia intensiva e in quelli di degenza Covid ordinaria negli ospedali della Campania. Ecco il dato relativo a oggi: