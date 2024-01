Coppia investita sulle strisce da auto dei carabinieri a Napoli: lui morto in ospedale, lei è grave É morto il 72enne Francesco Esposito; questa mattina era stato travolto con la moglie sul Corso Umberto I da un’auto del reparto servizi per la magistratura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

É morto nel pomeriggio, nell'Ospedale del Mare di Ponticelli, Francesco Esposito, 72enne napoletano, investito questa mattina insieme alla moglie da un'automobile del reparto servizi per la magistratura dei carabinieri mentre stava attraversando la strada lungo il corso Umberto I. La moglie, 70 anni, di origini ucraine, che nell'impatto ha riportato una frattura ad una spalla, è ricoverata nella stessa struttura in prognosi riservata.

Ad anticipare la notizia del decesso è il quotidiano online Internapoli. Sull'incidente sono in corso indagini affidate alla sezione Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli, guidata dal colonnello Joselito Orlando. Secondo le ricostruzioni la coppia stava attraversando la strada sulle strisce pedonali all'altezza del civico 272, intorno alle 8.30 di oggi, 9 gennaio, quando è stata centrata dall'Alfa Romeo Stelvio blindata, priva dei colori d'ordinanza, che procedeva a velocità non sostenuta da piazza Garibaldi verso piazza Bovio; il guidatore si sarebbe accorto solo all'ultimo momento dei due e non sarebbe riuscito ad evitarli.

Ad incidere sulle conseguenze dell'impatto sarebbe stato, probabilmente, anche il peso del veicolo; i due sono stati sbalzati e sono finiti rovinosamente a terra. Le condizioni dell'uomo, colpito in pieno, sono apparse da subito più gravi. Esposito e la moglie sono stati soccorsi e accompagnati all'Ospedale del Mare, dove l'uomo è deceduto intorno alle 17. La Polizia Locale sta effettuando in queste ore accertamenti per verificare se telecamere di videosorveglianza pubblica o privata installate lungo il tratto del corso Umberto I hanno ripreso l'impatto.