Coldplay Napoli: chi è Cristian Giordano, il giovane che ha duettato con Chris Martin Cristian Giordano è il napoletano che ha duettato con i Coldplay durante il concerto del 21 giugno allo Stadio Maradona, ricevendo gli applausi dello stadio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il concerto dei Coldplay a Napoli si è trasformato in una serata indimenticabile per oltre 50mila persone, ma per una in particolare: Cristiano Giordano. Il giovane napoletano è stato chiamato sul palco dello Stadio Maradona per duettare con Chris Martin, per un momento che difficilmente dimenticherà nella vita. Il frontman britannico non è nuovo a queste cose: ma a colpirlo dev'essere stato il cartello che Cristiano teneva proprio sotto al palco, e che in inglese diceva: "Posso cantare Everglow con te?".

Salito sul palco, Cristiano dopo un momentaneo imbarazzo (anche dovuto al fatto che non sentiva la musica, essendo sprovvisto di auricolare) e un classico "Forza Napoli", ha poi iniziato a cantare il brano, contenuto nell'album "A Head Full of Dreams" del 2015 e dedicato a Gwyneth Paltrow (ex compagna di Chris Martin) senza sfigurare. E il pubblico del Maradona ha gradito: per lui applausi e incitamento, con lo stesso Chris Martin quasi "sorpreso" dal fatto che il giovane riuscisse a cantare egregiamente una canzone tutt'altro che facile. Cristiano Giordano studia infatti da musicista e non lo nasconde.

Già membro di una band musicale, non nasconde che proprio le cover dei Coldplay sono proprio uno dei loro punti di forza. E che ora potrà vantarsi anche di aver duettato con i "veri" Coldplay di cui sperano magari un giorno di seguire le orme. "Avevo la voce strozzata dall’emozione e dalla paura e il cuore in gola che pulsava all’impazzata, proprio come le luci colorate del Maradona", ha spiegato Cristiano Giordano in una intervista al Corriere. Uno dei 50mila emozionati per la prima nazionale dei Coldplay al Maradona. Ma con una ragione in più rispetto agli altri.