Censimento al campo rom di Caivano, dopo gli spari aumentati i controlli La Prefettura di Napoli ha disposto ulteriori controlli, censimento e bonifica dei rifiuti nel campo rom di Caivano, dove pochi giorni fa erano stati esplosi dei colpi di pistola contro i moduli abitativi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Verrà effettuato un censimento nel campo rom di via Cinquevie, a Caivano, verranno aumentati i controlli nelle aree limitrofe e verranno avviate le attività di bonifica dei rifiuti abbandonati nei terreni circostanti; è quanto è stato deciso oggi nel corso di una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, durante il quale è stata affrontata anche la tematica degli episodi di violenza avvenuti all'interno dell'insediamento nomadi e, in particolare, quanto accaduto lo scorso 12 marzo, quando dei colpi di pistola erano stati esplosi verso due moduli abitativi.

Alla riunione, presieduta dal prefetto Michele di Bari, hanno preso parte il capo di Gabinetto del Comune di Napoli, il questore, il comandante provinciale dei Carabinieri e il comandante provinciale della Guardia di Finanza e la Commissione straordinaria di Caivano. Sul versante della prevenzione, verranno ulteriormente incrementati i servizi straordinari di controllo del territorio nelle aree circostanti e verrà avviato il censimento, che sarà coordinato dagli assistenti sociali del Comune di Caivano. La Commissione straordinaria ha assicurato l'apporto del corpo di Polizia locale, in costante raccordo operativo con le Forze di polizia.

La Prefettura sottolinea che l'area del campo rom è già particolarmente controllata dalle forze dell'ordine ma che, oltre agli interventi già in atto, verranno intraprese una serie di iniziative che "corrispondono alla necessità di dare concrete risposte alla domanda di sicurezza proveniente dalla comunità locale, attraverso il concorso di tutte le diverse istituzioni del territorio".