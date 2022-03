Carmine Gorrasi e un futuro da chef: a Masterchef ha vinto anche il 18enne di Battipaglia

Carmine Gorrasi non ha vinto Masterchef 2022, ma per il talentuoso diciottenne di Battipaglia sono molti a prevedere un futuro da chef stellato.

Qualcuno su Instagram gli preconizza un percorso da star: «Sei come i Måneskin a X-Factor …non hai vinto ma sei tu che lascerai il segno nel futuro». Che Carmine Gorrasi, 18 anni, nato a Montecorvino Pugliano e residente a Battipaglia, cuore della piana del Sele, abbia tutte le strade aperte e le carte giuste lo avevano capito fin da subito i tre giudici-chef di Masterchef, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli ma soprattutto Bruno Barbieri: lo chef bolognese aveva preso a cuore il più giovane dei concorrenti del cooking show Sky, il "signorino Gorrasi" cui dava i voti come un prof a scuola.

Il giovane Carminiello (o Carmichael) aspirante chef battipagliese, non ha vinto quest'ultima edizione Masterchef, ma nell'ultima puntata è stata proprio la vincitrice, Tracy, a rendergli omaggio: «Sei stato un grande». Sono molti ad avergli augurato di arrivare presto in vetta, ovvero nel sogno di ogni persona che ama la cucina professionale: un ristorante stellato.

Carmine Gorrasi ha affidato ad Instagram il proprio pensiero post-gara:

Masterchef è stato un percorso, pieno di sfaccettature. Ho vissuto momenti di sconforto totale, alcune volte ho pensato che era troppo per me. Io realmente non avrei mai immaginato di poter vivere un’esperienza simile. Da quando ero Carminiello di Battipaglia che si prepara per gli esami di stato e la patente, mi sono ritrovato a essere uno dei 20 aspiranti chef e concorrenti dell’undicesima edizione del programma di cucina più importante in Italia.

Alla fine ho capito che dopo tutto, sempre Carminiello di Battipaglia sono rimasto. Sono cambiato però, questo lo ammetto. Ringrazio me stesso perché ho accettato di espormi al massimo, rendendomi vulnerabile come non avevo mai fatto. Ho scoperto lati di me che nemmeno conoscevo perché mi sono semplicemente lasciato andare.