Blitz ai Decumani, sequestrati decine di profumi falsi Bulgari, Hugo Boss, Gucci, Dolce&Gabbana, Chanel La scoperta della pattuglia moto civetta della Polizia locale. Sequestrate anche borse di griffes di moda false. Decine di verbali per il codice della strada. Operazione dell'Uo San Lorenzo e del Git.

A cura di Pierluigi Frattasi

Blitz della Polizia Locale ai Decumani contro l'abusivismo. Sequestrati decine di profumi falsi di grandi marche, come Bulgari, Hugo Boss, Gucci, Dolce&Gabbana, Chanel e Dior. Si trattava invece di marchi contraffatti, come hanno scoperto gli agenti dell'Unità Operativa San Lorenzo, guidati dal Comandante Geatano Frattini, impegnati nel corso di una operazione congiunta con i GIT anche di polizia stradale. La scoperta è avvenuta in via dei Tribunali, una delle strade più frequentate dai turisti e dai visitatori di Napoli, ma anche preda dell'ambulantato abusivo. Qui, una pattuglia moto civetta dei caschi bianchi ha effettuato due sequestri di merce contraffatta. Prelevati 31 profumi di note marche contraffatte e ben 42 borse, anche queste di note griffes dell'alta moda. Il sequestro è stato comunicato all'Autorita Giudiziaria per i provvedimenti del caso.

Ma non finisce qui. Gli agenti della Polizia Locale della U.O. San Lorenzo congiuntamente con i GIT hanno effettuato anche altri 66controlli di polizia stradale in piazza Poderico,

da cui sono scaturiti i seguenti verbali contestati:

2 verbali per la violazione dell'art. 213 Cds per la circolazione con veicolo già sottoposto a sequestro, pertanto si è proceduto al sequestro ai fini della confisca;

3 verbali per la violazione dell'art. 193 CdS per la circolazione con veicoli sprovvisti di copertura assicurativa con relativo sequestro del veicolo;

3 verbali per la violazione dell'art. 116 CdS per la guida senza patente con relativo fermo del veicolo;

1 verbale per la violazione dell'art. 116 c. 15-17 CdS per la guida senza patente con recidiva nel biennio con relativo sequestro del veicolo per confisca ed elezione di domicilio;

5 verbali per la violazione dell'art 180 CdS per la mancanza momentanea dei documenti;

5 verbali per la violazione dell'art 80 CdS per la circolazione con non sottoposto a revisione periodica;

1 verbale per la violazione dell'art 126 CdS per la circolazione con patente scaduta;

3 verbali per la violazione dell'art 171 Cds per la circolazione alla guida di motoveicolo sprovvisto di casco protettivo con relativo fermo del veicolo;

1 veicolo prelevato con carro gru per sosta irregolare.

1 denuncia per guida senza patente reiterata.