Bimbo alla guida del motoscafo nel Golfo di Napoli, la Capitaneria apre un’inchiesta La Guardia Costiera di Castellammare di Stabia ha acquisito il video del bambino che guida il motoscafo nel Golfo di Napoli, avviata indagine.

A cura di Nico Falco

La Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia ha acquisito il video, girato nelle acque all'altezza di Pozzano, che mostra un bambino di cinque o sei anni alla guida di un motoscafo mentre il padre assiste. Il filmato, inizialmente comparso su TikTok, era stato pubblicato anche sugli altri social e si era rapidamente diffuso; le immagini erano state poi cancellate dalla prima piattaforma, resta reperibile soltanto la versione censurata che è stata diffusa su Facebook e da numerosi media.

Da diverse ore gli uomini della Guardia Costiera stanno cercando di risalire a chi ha affittato il motoscafo e di datare il filmato, che potrebbe risalire a domenica scorsa anche se non è possibile escludere che sia stato, invece, girato qualche giorno fa; una ricerca difficile, dato che gli investigatori hanno a disposizione soltanto le immagini sgranate nelle quali non si legge nemmeno il nome dell'account con cui era stato inizialmente pubblicato il video; con tutta probabilità gli accertamenti comprenderanno verifiche sui registri delle società di noleggio imbarcazioni della zona. L'episodio non costituirebbe reato ma sarebbe punibile con una sanzione amministrativa.

Nelle immagini, che durano una manciata di secondi, si vede il bambino che regge il volante mentre un uomo adulto, probabilmente il padre, si trova alle sue spalle a qualche metro, troppo distante per intervenire velocemente in caso di pericolo. A bordo c'è almeno un'altra persona, quella che regge il telefonino e ad un certo punto dice al bambino di rallentare: come si evince dalla schiuma alle spalle, il motoscafo procede ad alta velocità.