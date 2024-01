Befana a sorpresa per i bimbi della Pediatria ad Aversa, carabinieri portano calze e album da colorare I 20 bimbi della Pediatria del “San Giuseppe Moscati” di Aversa hanno incontrato questa mattina i carabinieri, che hanno portato loro regali per l’Epifania. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Visita a sorpresa, questa mattina, per i piccoli pazienti della Pediatria dell'ospedale "San Giuseppe Moscati" di Aversa, in provincia di Caserta: per l'Epifania i carabinieri hanno portato loro calze e zainetti colmi di album da disegno, quaderni e matite colorate. L'iniziativa, organizzata dall'Arma, ha riguardato i 20 ricoverati nel reparto dell'ospedale del Casertano, increduli e felici per quei regali inaspettati e per la possibilità di passare del tempo coi militari, subito subissati di domande.

A consegnare i doni, il maresciallo capo Chiara Rossetti della stazione di Aversa e il carabiniere Sara Galeandro della stazione di San Marcellino, accompagnate dal tenente Michele di Mario, comandante della stazione Radiomobile della Compagnia locale dell'Arma. I militari sono stati accolti nel reparto di Pediatria da medici, infermieri e dai genitori dei piccoli ricoverati, anche loro coinvolti nell'iniziativa.