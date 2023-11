Aversa, bimbo di 8 anni trova una pistola mentre gioca nel giardino della scuola elementare È accaduto nella scuola elementare Linguiti di Aversa, nel Casertano: sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno sequestrato l’arma e dato il via alle opportune verifiche.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Stava giocando tranquillamente nel giardino della scuola, come molti alunni fanno durante la giornata, quando in un'aiuola ha trovato una pistola: è accaduto alla scuola elementare Linguiti di Aversa, nella provincia di Caserta. Protagonista della vicenda – che si è verificata nel pomeriggio di ieri, mercoledì 8 novembre – uno studente della scuola elementare, un bambino di 8 anni: il piccolo stava giocando quando ha notato, in un'aiuola all'esterno del plesso scolastico, un oggetto di metallo nero.

Quando si è avvicinato, il piccolo studente ha subito capito che si trattava di una pistola e ha allertato immediatamente uno dei docenti: sul posto è intervenuta poi anche la dirigente scolastica, che ha telefonato ai carabinieri. Dopo pochi minuti, sono intervenuti i militari dell'Arma della compagnia di Aversa, che hanno preso in consegna l'arma, accertando si trattasse di una pistola a tamburo, apparentemente molto vecchia e probabilmente non funzionante.

I carabinieri hanno comunque avviato tutti gli accertamenti del caso per individuare la provenienza dell'arma e, soprattutto, per determinare come sia arrivata nell'aiuola di una scuola elementare.