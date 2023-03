Attacco hacker ai distributori di sigarette: messaggi pro Cospito, pacchetti a 10 centesimi Attacco hacker ai distributori di sigarette: slogan pro Cospito, l’anarchico al 41 bis, e sigarette a 10 centesimi. Casi segnalati in tutta la Campania.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un massiccio attacco hacker ai distributori di sigarette: diffusi slogan pro Alfredo Cospito, l'anarchico attualmente in regime di 41 bis, e pacchetti di sigarette a 10 centesimi. Come accertato da Fanpage.it, attualmente in Campania si segnalano casi a Napoli, nel quartiere di Soccavo, ma anche nell'hinterland partenopeo di Qualiano e nella provincia fino a Castellammare di Stabia. Ad essere colpiti sarebbero i distributori automatici di marca Laservideo, mentre gli altri non sarebbero coinvolti nell'attacco hacker scatenato nella tarda serata di oggi, sabato 25 marzo.

"Fuori Alfredo dal 41 bis", si legge sui distributori, "Chiudere il 41 bis: liberi tutti, liberi tutte", si legge sugli schermi dei distributori colpiti. Chi prova ad acquistare sigarette, trova come prezzi impostati 10 centesimi per qualunque tipo di marca e pacchetto: un danno economico dunque per i tabaccai coinvolti, che rischiano ora di vedersi fortemente penalizzati. Ma i conti verranno fatti nelle prossime ore, quando cioè ci sarà la misura di quanti distributori sono stati colpiti dall'improvviso attacco di queste ore.

La Federazione Italiana Tabaccai, l'associazione di categoria che rappresenta gran parte dei Tabaccai Italiani, ha allertato la categoria, invitando a spegnere i distributori di marca Laservideo finiti sotto attacco: lo apprende Fanpage.it da alcune fonti. Diversi tabaccai stanno già procedendo allo switch off, con tutti i contraccolpi economici del caso: non mancano casi in cui qualcuno avrebbe approfittato dei pacchetti di sigarette a 10 centesimi per farne scorta. In quest'ultimo caso, tuttavia, il rischio è che costoro possano incorrere in denunce nelle prossime ore.