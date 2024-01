Assegno di inclusione a Napoli e provincia, dove ritirare la carta Inps Da venerdì 26 gennaio, in tutti gli uffici postali della provincia di Napoli sarà possibile ritirare la card sulla quale farsi accreditare l’assegno di inclusione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Partono domani, venerdì 26 gennaio, i primi bonifici dell'assegno di inclusione, la misura del Governo che prevede l'erogazione di 500 euro al mese per le persone meno abbienti e che ha, di fatto, sostituito il Reddito di cittadinanza. E proprio a partire da domani, nei 242 uffici di Poste Italiane presenti nella provincia di Napoli, chi ha fatto richiesta potrà ritirare la carta di inclusione, sulla quale verrà accreditato poi il sussidio di 500 euro.

Come ritirare la carta per l'assegno di inclusione

Coloro che hanno già fatto richiesta per l'assegno di inclusione all'Inps, possono ritirare la relativa carta negli uffici postali presentando la relativa comunicazione ricevuta dall'Istituto di previdenza sociale, nonché un documento d'identità valido e il codice fiscale. "Per ridurre i tempi di attesa allo sportello è consigliabile recarsi negli uffici postali in tarda mattinata e privilegiando i giorni successivi al 26" fa sapere Poste Italiane. A partire da domani, riceveranno gli accrediti coloro che hanno presentato domanda per l'assegno di inclusione tra il 18 dicembre 2023 e il 7 gennaio 2024.

È possibile presentare la richiesta per l'assegno di inclusione all'Inps attraverso il sito di Poste Italiane, gli enti patronati e i centri di assistenza fiscale.