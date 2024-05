video suggerito

Assalto a una gioielleria, i banditi lanciano chiodi a tre punte per fermare i carabinieri Hanno tentato di assaltare una gioielleria, ma sono scappati prima di concludere il colpo: per seminare i carabinieri hanno anche lanciato chiodi a tre punte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

I carabinieri davanti alla gioielleria

Hanno tentato un assalto ad una gioielleria, ma non sono riusciti a svaligiarla: prima di fuggire, però, hanno lanciato chiodi a tre punte per fermare i carabinieri che si erano lanciati all'inseguimento. La vicenda è accaduta a Scampitella, in provincia di Avellino: sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Ariano Irpino, allertati da un cittadino che aveva chiamato il 112.

Tutto è accaduto nella notte, nei pressi di una nota gioielleria cittadina: cinque persone, armate ed a volto coperto, hanno prima tranciato e poi divelto la saracinesca, cercando poi di sfondare le vetrate blindate del negozio. A quel punto però è scattato il sistema di allarme, e il gruppo è così scappato a bordo di un Suv, non prima però di aver lanciato però dei chiodi a tre punte sull'asfalto, danneggiando un pneumatico della gazzella dei carabinieri che si era lanciata all'inseguimento. I cinque hanno così fatto perdere le loro tracce: i carabinieri di Ariano Irpino stanno indagando e cercando di risalire alla banda.

I militari dell'Arma di Ariano Irpino impegnati nei rilievi davanti alla gioielleria di Scampitella