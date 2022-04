Armati di pistola, inseguiti dai carabinieri cadono a terra: la pistola fu rubata ad una guardia giurata Torre Annunziata, inseguiti dai carabinieri perché erano scappati nelle vicinanze di un posto di blocco.

A cura di Redazione Napoli

foto archivio

Armati in giro di notte, non si sa per quale motivo, ma sicuramente poco contenti di incontrare sul loro cammino i carabinieri. Torre Annunziata, esterno notte: in due, sono a bordo di uno "scooterone",di quelli che hanno la ripresa eccezionale e sono ottimi per accelerare e sgusciare via tra i vicoli ad ogni sentore di pericolo. Percorrono via Torretta di Siena, proprio dove una pattuglia di carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata stava facendo controlli. I due vedono la luce dei lampeggianti da lontano, fanno inversione subito e vanno dal lato opposto. I carabinieri capiscono l'andazzo, mettono in modo e li inseguono.

Dura poco: i due sono anche maldestri, cadono dallo scooter. L'uomo armato è a terra, il complice scappa (ma potrebbe essere stato identificato). Quello armato cerca di divincolarsi ma è tenuto a terra. Perquisito, è trovato in possesso di una pistola Beretta 98FS, fino al 2013 nella fondina di una guardia giurata avellinese vittima di furto. Nel caricatore 11 proiettili 9×21 millimetri. Si tratta di un 42enne della zona, C. M., finito in carcere ed ora in attesa di giudizio. L’arma sarà sottoposta ad accertamenti balistici e dattiloscopici per verificare se sia stata utilizzata per fatti di sangue o intimidazione.