Rimandata l’autopsia su Antonio Natale, il 22enne ucciso a Caivano. Attesa per il funerale È stata rimandata l’autopsia sul corpo di Antonio Natale, il 22enne di Caivano trovato senza vita in un terreno il 18 ottobre. L’esame autoptico, inizialmente fissato per ieri, 25 ottobre, servirà per accertare le cause della morte ma anche la data, che potrebbe coincidere col 4 ottobre, giorno della scomparsa, e la circostanza del pestaggio che sarebbe avvenuto alcuni giorni prima.

A cura di Nico Falco

Non è stata ancora svolta l'autopsia sul corpo di Antonio Natale, il 22enne di Caivano scomparso il 4 ottobre scorso e trovato senza vita in un terreno nei pressi del campo rom 14 giorni dopo. L'esame autoptico era stato fissato per ieri, 25 ottobre, ma è slittato a data da definire. Soltanto dopo l'esperimento degli accertamenti potrà arrivare il via libera del magistrato, che dovrà dissequestrare la salma consentendo così i funerali. Dall'autopsia gli inquirenti contano di ricavare elementi fondamentali per stabilire le cause della morte del 22enne ma anche per ricostruire le sue ultime ore e verificare la circostanza del pestaggio che sarebbe avvenuto pochi giorni prima della sua scomparsa.

Slitta l'autopsia di Antonio Natale, si attende via libera per funerali

Il cadavere era stato ritrovato dai carabinieri nel pomeriggio del 18 ottobre, sepolto in un terreno al confine di Caivano, nei pressi del campo rom. Il primo esame aveva evidenziato la presenza di segni compatibili con dei colpi d'arma da fuoco ma le condizioni del corpo, in avanzato di decomposizione, avevano reso impossibile stabilire non solo le cause del decesso ma anche la data. Dall'autopsia potrebbe arrivare la conferma della causa della morte, ma altri segni lasciati sul corpo, come eventuali fratture, potrebbero rivelare anche un pestaggio prima di quella che allo stato attuale appare essere stata una esecuzione. Inoltre, tumefazioni e ferite meno recenti potrebbero confermare la voce circolata durante la fase delle ricerche: il ragazzo sarebbe stato ferocemente picchiato alcuni giorni prima della scomparsa, punito per un ammanco, di soldi o di droga, da una delle piazze di spaccio del Parco Verde.

Il pomeriggio del 4 ottobre scorso il ragazzo era andato a Napoli con un amico, lo stesso con cui aveva avuto una violenta discussione pochi giorni prima. Con loro ci sarebbero state altre due persone, cugino e zio dell'altro, anche loro coinvolte nel litigio. L'ultimo contatto con la madre, intorno alle 19: Antonio aveva avvisato di essere ancora con quel ragazzo, ma con un tono che alla donna era parso preoccupato. Da allora, il silenzio. Per gli inquirenti è probabile che il 22enne sia stato ucciso la sera stessa della scomparsa.

Il cadavere di Antonio trovato grazie a una cartomante

L'intenzione di chi ha ucciso Antonio sarebbe stata di fare in modo che il corpo non venisse mai ritrovato. Che la sua scomparsa restasse un mistero. Il cadavere era stato ritrovato per caso, per una serie di coincidenze fortuite. Nei giorni in cui le forze dell'ordine proseguivano nelle ricerche, e la madre del ragazzo continuava con le proteste in cui si diceva convinta che il figlio fosse stato ucciso dalla camorra, una ragazza di Caivano si era rivolta a una cartomante e aveva chiesto un consulto sul futuro della sua relazione, dicendosi preoccupata per il fidanzato.

Durante la chat la giovane si era lasciata sfuggire diversi elementi che la donna aveva ricondotto proprio alla scomparsa di Antonio Natale. I messaggi erano stati consegnati ai carabinieri che, seguendo quelle indicazioni, erano arrivati al terreno nelle campagne di Casola, frazione di Caivano che confina con Marcianise, a ridosso dei Regi Lagni, e avevano trovato un cadavere. A fugare i dubbi che si trattasse del corpo del 22enne erano stati i vestiti e i tatuaggi.