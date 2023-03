Antonio Gargiulo sfiora l’impresa a Masterchef: “Bubu” da Vico Equense chiude da finalista Antonio Gargiulo, detto Bubu, ha sfiorato il titolo di 12° Masterchef d’Italia: il 19enne di Vico Equense è arrivato in finale, poi vinta dal 26enne Edoardo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Antonio Gargiulo, da tutti chiamato Bubu, ha sfiorato l'impresa nell'edizione numero 12 di Masterchef Italia. Nella finale a tre con Edoardo Franco (26enne di Varese) e Hue Dihn (27enne di origine vietnamita che arriva da Firenze), alla fine l'ha spuntata proprio il 26enne varesino. Per il 19enne di Vico Equense, che arriva dalla stessa città di Antonino Cannavacciuolo, uno dei tre giudici assieme a Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, la soddisfazione di essere arrivato comunque ad un passo dall'essere il primo concorrente napoletano a vincere il titolo.

Chi è Antonio Gargiulo, detto Bubu

Antonio Gargiulo, detto "Bubu" dal soprannome che la sorella minore gli ha dato fin da quando erano piccoli, è anche il concorrente più giovane di questa edizione di Masterchef Italia: il 19enne partenopeo è nato a Vico Equense, ma da qualche tempo vive a Cagliari, e nella sua cucina ha sempre mostrato i prodotti di entrambe le terre d'Italia. La volontà di Bubu di fare lo chef è tale che, proprio nel corso del programma, ha annunciato di aver abbandonato gli studi universitari in Archeologia proprio per dedicarsi anima e corpo alla cucina.

Quali premi ha vinto Edo, il 12° Masterchef d'Italia

Per il 26enne Edoardo Franco, dunque, l'ambito premio di 100mila euro in gettoni d'oro e la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette pubblicato dalla casa editrice Baldini+Castoldi, l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso Alma, la Scuola internazionale di cucina italiana, e la partecipazione al Workshop di Masterchef Academy creato in collaborazione con Destination Gusto.