Andrea Bocelli al Rione Sanità inaugura il coro di voci bianche con 50 bambini del quartiere Il famoso cantante lirico ha dato il via la progetto “ABF Voice of Italy – Napoli” che, tramite la Andrea Bocelli Foundation, si propone di aiutare i bambini in difficoltà attraverso la musica.

A cura di Valerio Papadia

La musica come strumento per aiutare bambini e ragazzini in difficoltà, per togliergli dalla strada e impedirgli di imboccare una strada che, spesso, può essere non proprio delle migliori: questo l'obiettivo del progetto "ABF Voice of Italy – Napoli", patrocinato dalla Fondazione Andrea Bocelli. Proprio il famoso cantante lirico, questa mattina, al Rione Sanità, ha inaugurato il coro di voci bianche, composto da 50 bambini tra i 6 e i 16 anni del quartiere nel cuore di Napoli. Sede del coro di voci bianche del Rione Sanità sarà la chiesa di Santa Maria della Maddalena in via dei Cristallini, all'interno della quale questa mattina Bocelli ha parlato ai bimbi del quartiere.

"Essere buoni vuol dire essere forti" ha detto il cantante, arrivato nel cuore di Napoli insieme alla moglie, Veronica Berti, e alla figlia Virginia. "Cosa vuol dire essere buoni? Vuol dire essere forti. Faccio un esempio. Pensate ad un giocattolo, per distruggerlo ci vuole poco, basta prendere un martello. Quanto ci vuole per ricostruirlo? Tanta forza, abilità, intelligenza. Vedete come essere buoni è molto più difficile che essere cattivi? Da questa chiesa vi invito a perseguire la bontà che è il modo migliore per dimostrare a noi stessi e al mondo di essere forti" ha detto ancora Bocelli ai bimbi.

Il cantante ha, ovviamente, parlato anche di musica, citando quello che lui considera come uno dei più grandi cantanti di sempre, ovvero il napoletano Enrico Caruso. "Voi avete una grande responsabilità, portare avanti questa immensa tradizione che questa città ha espresso".