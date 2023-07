Allerta ondate di calore a Napoli e in Campania, fino a sabato temperature alte e umidità La Protezione Civile regionale ha fatto sapere che, fino alle ore 14 di sabato 15 luglio, c’è il rischio di ondate di calore: le temperature saranno sopra le medie e il tasso di umidità molto alto.

A cura di Redazione Meteo

Prosegue, anche a Napoli e in Campania, l'ondata di caldo portata su tutta la Penisola da Cerbero, l'anticiclone africano che sta attraversando in questi giorni l'Italia. Per questo, la Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un'allerta per ondate di calore a partire dalle 14 di oggi e valida fino alle 14 di sabato 15 luglio. Nella fattispecie, si rende noto che, durante l'allerta meteorologica, si registreranno temperature al di sopra delle medie stagionali di 4-5 gradi. Inoltre, durante le ore notturne e soprattutto nelle zone costiere e in quelle pianeggianti, il tasso di umidità supererà il 60-70%.

In virtù delle ondate di calore previste, la Protezione Civile della Regione Campania raccomanda i sindaci e gli enti competenti di mettere in pratica tutte le misure atte a tutelare le fasce fragili della popolazione. Si raccomanda, pertanto, di non esporsi al sole o praticare attività sportive e di limitare gli spostamenti in auto nelle ore più calde. La Protezione Civile ricorda, inoltre, di tenere sempre arieggiati gli ambienti e di idratarsi correttamente. Particolarmente esposti alle ondate di calore gli anziani, i bambini, i cardiopatici e i soggetti a rischio; si raccomanda di prestare attenzione anche agli animali domestici.