Allerta Meteo sulla Campania: temporali e grandinate fino alle 14 di domenica 3 ottobre Allerta Meteo su tutta la Campania fino alle 14 di domani domenica 3 ottobre: temporali e grandinate, pericolo caduta massi. Le zone interessate sono sia la città di Napoli che la provincia, così come la penisola sorrentina ed alcune zone dell’interno come i monti di Sarno e quelli Picentini. Mare agitato nel Golfo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Allerta meteo sulla Campania: la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di colore giallo per dalle 20 di questa sera fino alle 14 di domani, domenica 3 ottobre. Le zone interessate sono quelle della zona 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana) e della 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). "Si prevedono rovesci e temporali che, in alcune zone potrebbero essere anche intensi", spiega la protezione civile, che aggiunge anche che "i fenomeni in atto sono difficilmente prevedibili in termini spaziali e temporali poiché caratterizzati da una grande rapidità di evoluzione".

L'allerta è anche per possibili "grandinate, fulmini e raffiche di vento tali da determinare danni alle coperture, caduta di rami o alberi", spiegano ancora dalla protezione civile regionale, che avverte anche di possibile caduta massi, frane, ruscellamenti, inondazioni dovute a tombature e restringimenti, allagamenti di locali interra​ti e di quelli a pian terreno, ma anche "scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse". La Protezione Civile della Regione Campania, infine, ha raccomandato "agli enti competenti di prestare la massima attenzione alle aree interessate da incendi e ai territori fragili dal punto di vista del dissesto idrogeologico e di porre in essere tutte le misure atte a mitigare e contrastare i fenomeni attesi". Allerta meteo che potrebbe essere prorogata anche nei prossimi giorni: sono previste forti piogge anche per la prossima settimana.