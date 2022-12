Allerta Meteo Gialla su Ischia per piogge intense: “Quadro particolarmente instabile” Scattata Allerta Meteo su Ischia e parte della Campania, si prevedono piogge intense. In corso di valutazione l’evacuazione, prospettata ieri, di 1.300 persone.

A cura di Nico Falco

La Protezione Civile della Campania ha proclamato un avviso di Allerta Meteo di colore Giallo per Ischia e per le zone 1 e 3 a partire dalle 16 di oggi, 2 dicembre; le aree interessante comprendono Napoli, Isole, Area Vesuviana, Piana Campana, Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini. Ad Ischia, colpita dalla frana di sabato notte, è presente il capo della Protezione Civile Regionale, Italo Giulivo, a supporto del commissario Giovanni Legnini anche con squadre di volontari.

"Si prevedono – si legge nell'avviso della Protezione Civile – precipitazioni anche intense e un conseguente rischio idrogeologico, soprattutto nei territori dove la situazione è già fortemente compromessa dalle precipitazioni degli ultimi giorni e in condizioni idrogeologiche particolarmente fragili. Sono possibili frane, colate rapide di fango, caduta massi, allagamenti, ruscellamenti con trasporto materiali, allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, esondazioni e altri scenari connessi al rischio idrogeologico".

Il Centro Funzionale e la Sala Operativa seguono costantemente l'evolversi della situazione, il presidente Vincenzo De Luca si tiene costantemente informato. "Si prega di prestare attenzione ai successivi avvisi della Protezione Civile – conclude l'avviso – considerato un quadro meteo particolarmente instabile".

Evacuazione in caso di allerta meteo

Ieri il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, aveva spiegato che in caso di allerta meteo ad Ischia si sarebbe proceduto con l'evacuazione di circa 1.300 cittadini, residenti nelle aree maggiormente colpite dall'alluvione di sabato notte. In queste ore, col quadro meteo costantemente monitorato, sono quindi in corso le valutazioni e la messa in sicurezza delle zone più critiche.