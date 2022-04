Allerta meteo gialla a Napoli e in Campania, temporali e vento forte a partire dalle 15 di oggi La Protezione Civile regionale ha emanato un’allerta meteo di colore giallo a partire dalle ore 15 di oggi, 6 aprile e per le successive 24 ore.

A cura di Redazione Meteo

Torna il maltempo a Napoli e in Campania, dopo le piogge che hanno caratterizzato la scorsa settimana: la Protezione Civile regionale ha infatti emanato un'allerta meteo di colore giallo a partire dalle ore 15 di oggi, mercoledì 6 aprile e valevole per le successive 24 ore, ovvero fino alle ore 15 di giovedì 7 aprile. Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio temporalesco, sull'intero territorio regionale, fatta eccezione per le zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). I fenomeni saranno particolarmente intensi oggi, ma si attenueranno già a partire dalla mattinata di domani.

Oltre alle precipitazioni, si prevedono, come conseguenza, anche allagamenti, frane e innalzamento del livello idrometrico dei corsi d'acqua. Inoltre, previsti anche forti venti provenienti da Nord-Ovest, soprattutto nella serata di oggi, mercoledì 6 aprile, che insisteranno su gran parte del territorio regionale; come conseguenza delle forti raffiche di vento, si prevede anche mare molto agitato, soprattutto sulle coste esposte.

Come sempre quando è prevista un'allerta meteo, la Protezione Civile della Regione Campania raccomanda gli enti preposti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi, con particolare riferimento ai parchi pubblici e alle strutture esposte alla sollecitazione dei venti.