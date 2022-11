Allerta meteo Campania, autobus sostitutivi Eav per supportare linee ferroviarie L’Eav ha predisposto un servizio di autobus, sostitutivo o di supporto alle linee ferroviarie, per domani 22 novembre in vista dell’Allerta Meteo Arancione.

A cura di Nico Falco

Autobus sostitutivo Eav, immagine di repertorio

Considerata l'allerta meteo Arancione in vigore su tutta la Campania domani, 22 novembre, l'Eav, la società dei trasporti della Regione Campania, ha predisposto l'impiego di autobus nel caso le condizioni metereologiche rendessero necessario disporre un servizio in sostituzione o a supporto di quello ferroviario.

Tutte le info in tempo reale saranno sul sito eavsrl.it oltre che sul canale Telegram di EAV e sulla pagina Facebook aziendale. Gli autobus sosteranno a partire dalle ore 6 nelle seguenti stazioni:

Pompei Santuario, Piazza Falcone e Borsellino (ditta Romanobus)

Poggiomarino, Via Iervolino (ditta Romanobus)

Nola, Piazza D’Armi (ditta Romanobus)

Baiano, nei pressi del Municipio (ditta Romanobus)

Villa Regina, nei pressi della stazione (ditta Romanobus)

Ottaviano (anziché Rione Trieste, dove il bus non ha possibilità di sostare), Piazza Mercato (ditta Romanobus)

Sorrento, Piazzale Stazione (ditta Romanobus)

Pianura, Via Montagna Spaccata, 421 (ditta Carnevale Viaggi)

In Campania scuole chiuse per Allerta Meteo

Le condizioni meteo hanno spinto le amministrazioni di diversi Comuni delle province campane a predisporre per la giornata di domani la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, oltre che dei cimiteri e dei parchi pubblici. La Protezione Civile ha comunicato, attraverso il bollettino diffuso oggi, che oltre ai temporali con venti forti si potrebbero verificare anche "frane, colate rapide di fango, instabilità di versante anche profonde oltre ad allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua, significativi ruscellamenti con trasporto di materiale, voragini per fenomeni di erosione, inondazioni". A questo link l'elenco completo e in aggiornamento dei Comuni che hanno deciso di sospendere le lezioni.