Scuole chiuse a Somma Vesuviana, nel Napoletano, per allerta meteo. Domani la Protezione Civile regionale ha infatti diramato un'allerta di colore arancione sull'intera regione, e molti comuni hanno così optato per la chiusura degli istituti. Oltre a Napoli capoluogo, anche Somma Vesuviana ha deciso di sospendere la didattica in presenza. Lo ha deciso il sindaco Salvatore Di Sarno, che già nei giorni scorsi aveva optato per la chiusura di alcuni plessi scolastici ma per l'aumento di casi di coronavirus in città: ben 89, di cui molte nelle ultime ore.

"Domani a Somma Vesuviana chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, dalle elementari alle superiori. La decisione ovviamente non blocca la Didattica a Distanza che è attiva in particolare per quei plessi già chiusi in questi giorni", ha spiegato il sindaco Salvatore Di Sarno, "Domani a causa dell'allerta arancione per il maltempo, prevista sul nostro territorio, ho ordinato la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado. Dunque a Somma Vesuviana resteranno chiuse tutte le scuole elementari, medie e superiori". Decisione che segue l'introduzione della didattica a distanza per diversi plessi presa come detto già nelle scorse ore, seppure per motivi legati alla diffusione del coronavirus in città. Stessa sorte per gli istituti napoletani, che già nel primo pomeriggio erano stati chiusi per domani, oltre ad asili nido, i parchi, i cimiteri e gli impianti sportivi cittadini. Già a partire dalle ore 18 di oggi mercoledì 14 ottobre erano stati chiusi invece i parchi cittadini di Napoli, compreso l’impianto sportivo del Virgiliano.