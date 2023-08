Alessandro Venturelli scomparso dal 2020, la madre: “È a Scampia, ho riconosciuto i tatuaggi” Scomparso dal 5 dicembre 2020, Alessandro Venturelli potrebbe essere a Scampia. La madre lo avrebbe riconosciuto da occhi e tatuaggi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Alessandro Venturelli, scomparso nel 2020 dalla provincia di Modena, è stato avvistato a Scampia, a Napoli. E la madre, Roberta Carassai, si dice sicura si tratti di lui: a convincerla, sarebbero stati il taglio degli occhi e il tatuaggio sul braccio. "Sono tante le cose che vorrei dire", ha commentato la donna, "ma in questo momento posso dirvi che la speranza è tanta. Sicuramente la situazione non si risolverà in pochi giorni ma deve essere fatto il possibile per cercare Alessandro".

A Scampia, nell'area nord di Napoli, sembrerebbe esserci da diverso tempo, forse in compagnia di una ragazza. A non passare inosservati sono stati i suoi tatuaggi: una rosa tatuata sull’avambraccio sinistro, una data scritta con numeri romani e un quadrifoglio tatuati sul polso sinistro e due fasce nere tatuate sull’avambraccio destro. Potrebbe essere, dunque, la svolta che la madre di Alessandro attende da quasi tre anni, da quando il il 5 dicembre 2020 Alessandro sparì da Sassuolo, in provincia di Modena. Da allora solo tante ipotesi, piste, segnalazioni, ma nessuna notizia. Tanto che diverse volte la magistratura si è mossa per l'archiviazione del caso, nonostante la madre abbia sempre sostenuto che, a suo avviso, il giovane potrebbe essere "trattenuto" contro la sua volontà. "Alessandro si è volatilizzato nel nulla", ha aggiunto l'avvocato Claudio Falleti, legale della madre, "è stato aperto un fascicolo per sequestro di persona ritenendo che possa non essersi allontanato da solo a causa della fragilità psicologica che lo affliggeva in quel periodo, ma la procura di Modena dopo un periodo di indagini ha deciso presentare richiesta di archiviazione del fascicolo".