Aggredito dal branco e colpito alla testa con un tirapugni al Vomero: 15enne in ospedale Il minorenne sarebbe stato aggredito da un gruppo di coetanei in piazza Quattro Giornate: ricoverato in ospedale, le sue condizioni non sono gravi. Indagano i carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un ragazzino di 15 anni aggredito dal branco: è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 15 maggio, in piazza Quattro Giornate, al Vomero, quartiere collinare di Napoli. Da una prima ricostruzione della vicenda, il minorenne si trovava in piazza in compagnia di alcuni amici quando, improvvisamente, sarebbe stato raggiunto e accerchiato da un gruppo di coetanei, almeno tre ragazzini. Uno di questi, senza alcun motivo, ha poi colpito alla testa il 15enne con un tirapugni.

Soccorso dal 118, il minorenne è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale Cto: nonostante il colpo violento ricevuto alla testa, il 15enne non ha riportato gravi ferite e non è giudicato in pericolo di vita. Nel nosocomio dei Colli Aminei sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, che hanno ascoltato la testimonianza del ragazzino e hanno avviato le indagini per determinare con precisione la dinamica dell'aggressione e per individuare i responsabili. L'aggressione è avvenuta in pieno giorno, in una zona generalmente molto frequentata del quartiere collinare partenopeo.