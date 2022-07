Accerchiato e picchiato a Capodimonte, il pestaggio ripreso in video Un video ha ripreso il pestaggio di un uomo avvenuto nella notte a Capodimonte, a Napoli; nelle stesse ore, nella zona, un tentato furto in abitazione. Indagini in corso.

A cura di Nico Falco

Un uomo a terra, due persone che lo colpiscono a calci e con un casco, una terza che cerca di allontanare gli altri due urlando qualcosa. Situazione confusa, e su cui sono in corso indagini dei carabinieri, quella che si vede su un video finito sui social network e che mostra un pestaggio avvenuto nella notte appena trascorsa all'altezza del Tondo di Capodimonte, nel centro di Napoli.

Uomo pestato a Capodimonte, il video sul web

L'uomo al centro, che alla fine del video riesce ad allontanarsi di corsa, è stato refertato in ospedale: ha riportato lesioni giudicate guaribili in 20 giorni. Sul posto, allertati da alcuni residenti e da passanti che hanno assistito all'aggressione, sono intervenuti Polizia di Stato e Carabinieri; i militari stanno cercando di ricostruire cosa è avvenuto prima del pestaggio, sia ascoltando la vittima, sia visionando alcune telecamere di sorveglianza della zona.

L'uomo sarebbe stato bloccato diverse centinaia di metri prima, davanti a un edificio, dove alcuni passanti si sarebbero avvicinati dopo aver sentito delle grida. La vittima del pestaggio avrebbe riferito di un tentativo di rapina ai suoi danni, ma su questo aspetto ci sono degli approfondimenti. Il video è stato rilanciato anche dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli sui propri canali social.

Il pestaggio dopo il tentato furto in un'abitazione

Nelle stesse ore, proprio in quel tratto del corso Amedeo di Savoia, c'è stato un tentato furto in un appartamento: come raccontato da un residente in una denuncia alla Polizia di Stato che Fanpage.it ha potuto visionare, alcune persone col volto coperto da passamontagna sono state viste aggirarsi intorno alle 23:30 in un edificio e sono stati riscontrati evidenti segni di un tentativo di effrazione sulla porta di ingresso di un'abitazione. Al momento non si esclude che i due episodi siano in qualche modo collegati.