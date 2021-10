A Napoli terza dose del vaccino anti-Covid anche per over 60 e pazienti fragili L’Asl Napoli 1 Centro ha aperto alla terza dose del vaccino contro il Coronavirus, come disposto dal Ministero della Salute, anche per gli over 60 e per i pazienti cosiddetti fragili. Le somministrazioni sono partite venerdì 8 ottobre: per ricevere la terza dose, bisogna aver ricevuto la seconda da almeno sei mesi.

A cura di Valerio Papadia

Anche a Napoli la terza dose del vaccino contro il Coronavirus aperta agli over 60 e ai cosiddetti pazienti fragili maggiori di 18 anni: come disposto dal Ministero della Salute, infatti, l'Asl Napoli 1 Centro ha avviato la somministrazioni delle terze dosi già ieri, venerdì 8 ottobre. L'Azienda sanitaria locale ricorda che, per ricevere il cosiddetto booster, bisogna aver ricevuto la seconda dose da almeno sei mesi: ora, come detto, oltre agli over 80, agli immunodepressi e trapiantati, agli ospiti delle Rsa e ai professionisti sanitari, si aggiungono anche gli over 60 e i pazienti over 18 considerati fragili.

L'Asl Napoli 1 Centro specifica altresì le patologie a causa delle quali si ha diritto alla terza dose: