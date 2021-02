Oltre 200 poliziotti in più ed un altro centinaio di uomini tra Esercito, Polizia Municipale e Metropolitana contro il rischio di assembramenti a Napoli nel prossimo weekend. Transenne nelle piazze più gettonate per il passeggio e la movida, che saranno installate dalla Protezione Civile del Comune di Napoli. Ecco il piano della Prefettura di Napoli, guidata da Marco Valentini, per scongiurare il bagno di folla a cui si è assistito negli ultimi due fine settimana, soprattutto sul Lungomare del capoluogo partenopeo, con le file all’esterno dei ristoranti e i giovani seduti sui muretti per lo spritz. Una situazione che rischia di aumentare il numero dei contagiati dal Coronavirus, che purtroppo in questi giorni ha registrato una ripresa.

Un dispiegamento imponente di forze. Il piano è stato messo a punto nella riunione che si è tenuta ieri in videoconferenza, presieduta dal prefetto di Napoli, Marco Valentini, del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, con la partecipazione del procuratore aggiunto presso il Tribunale di Napoli – DDA, dell'assessore al Patrimonio del Comune di Napoli, dei vertici provinciali delle forze dell'ordine, dei comandanti della Polizia metropolitana e della Polizia locale di Napoli. Nel corso dell'incontro sono stati esaminati i dispositivi di controllo sul territorio che saranno attuati dalle forze dell'ordine nel prossimo fine settimana per verificare il rispetto delle prescrizioni normative dettate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Chiesti 100 poliziotti in più al Viminale

A tale riguardo, tenuto conto che, così come verificatosi nel corso del week end anche in altre città italiane, potrebbero riscontrarsi assembramenti determinati dal considerevole afflusso di persone in alcune aree centrali cittadine, nell'ambito di una specifica pianificazione dei servizi, sono stati richiesti richiesti al Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno contingenti di rinforzo, nell'ordine di circa 100 unità, da impiegare per questi controlli. Inoltre verrà garantito un impiego straordinario delle Forze dell'ordine territoriali in numero di almeno 105 unità – con il supporto di 5 pattuglie dell'Esercito del contingente "Strade sicure" – che, insieme ad unità della Polizia locale e della Polizia metropolitana, vigileranno sul rispetto del distanziamento sociale e dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, nonché sull'osservanza delle prescrizioni concernenti gli orari ed il contingentamento delle persone presenti presso gli esercizi pubblici, oltre alla distanza tra i tavoli.

Transenne nelle piazze principali come a Roma

Così come avvenuto a Roma nell’ultimo weekend, è stato altresì concordato con il Comune di Napoli l'impiego di personale volontario della Protezione Civile e dei sistemi logistici per il transennamento ai varchi di accesso presso alcune aree cittadine – al fine di regolare l'afflusso di persone ed evitare assembramenti – nel quadro di quelle già individuate dalla specifica ordinanza sindacale. La tematica sarà oggetto di approfondimento in un apposito tavolo tecnico programmato presso la Questura.