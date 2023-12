“A Napoli 150 casi di Covid al giorno”: l’allerta dell’Asl sull’aumento dei contagi Ciro Verdoliva, direttore dell’Asl Napoli 1 Centro, ha parlato dell’aumento dei contagi di Covid in città, dove si registrano 150 casi ogni giorno.

I contagi da Covid-19 a Napoli sono in aumento. Questo, in sostanza, il grido di allerta lanciato da Ciro Verdoliva, direttore dell'Asl Napoli 1 Centro, che ha parlato di 150 casi al giorno in città. "La Regione Campania non ha mai abbassato la guardia sul Covid, abbiamo sempre detto che il Covid è ancora presente tra noi. I dati degli ultimi periodi che si sommano anche all'epidemia influenzale, quella stagionale sostanzialmente, ci stanno incominciando a far vedere un numero che ormai supera i 150 al giorno sulla città di Napoli, abbiamo messo uno zero vicino quindi abbiamo fatto uno scatto avanti come ordine di grandezza" ha detto Verdoliva.

"Quindi stiamo attenti, non siamo preoccupati perché vediamo ancora che i ricoveri ospedalieri restano al di sotto delle 10 unità al giorno, quindi questo è molto importante, ma noi invitiamo sempre la popolazione a non dimenticare quello che il Covid ci ha insegnato, cioè l'azione non farmacologica. Magari anche le mascherine di nuovo nei luoghi affollati, il lavaggio delle mani, il distanziamento fisico quando è possibile e soprattutto quando ci sono persone che magari hanno dei sintomi simil influenzali di fare un tampone per capire se si è positivi al Covid" ha detto ancora il direttore dell'Asl Napoli 1 Centro.

De Luca a medici e infermieri: "Mettete la mascherina o aumentano i contagi"

Sull'aumento dei casi di Covid-19 è intervenuto anche Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania. "Oggi non abbiamo ricoveri in terapia intensiva, non abbiamo una situazione drammatizzata, ma se ci viene meno il personale, buonanotte. Mettetevi al mascherina altrimenti a fine mese avremo un aumento dei contagi" ha detto il governatore campano, rivolgendosi agli operatori sanitari, medici e infermieri che lavorano negli ospedali della regione.