A Caserta rifiutate 500 dosi di vaccino Covid Moderna: tutti vogliono Pfizer, ma le dosi mancano Ieri, lunedì 6 dicembre, all’hub vaccinale nella Caserma Ferrari Orsi di Caserta sono state rifiutate 500 dosi di Moderna. Tutti volevano Pfizer, ma le scorte attualmente scarseggiano.

Ieri, lunedì 6 dicembre 2021, all'hub vaccinale nella Caserma Ferrari Orsi di Caserta erano previste 3mila somministrazioni di vaccino anti-Covid, tra seconde e terze dosi: a fine giornata, però, ne sono state somministrate soltanto 2.471. Questo perché gli utenti hanno rifiutato oltre 500 dosi del vaccino Moderna: tutti volevano che gli venisse somministrato Pfizer, le cui dosi però scarseggiano. Come precisa l'Asl di Caserta, le dosi rifiutate non sono andate sprecate perché non erano comunque state preparate, mentre sia ieri che nei giorni scorsi la maggior parte degli utenti ha dovuto accettare la somministrazione del vaccino Moderna, le cui dosi sono attualmente prevalenti rispetto a quelle di Pfizer, che come detto invece sono carenti nell'ultimo periodo.

Terza dose, a chi è destinato Moderna e a chi Pfizer

Si ricorda che l'Asl di Caserta ha reintrodotto la prenotazione obbligatoria per chi deve sottoporsi a seconda o terza dose, mentre la somministrazione libera, senza prenotazione, è rimasta soltanto per le prime dosi (a Napoli, invece, è sempre libera). Come precisa ancora l'Azienda sanitaria locale, il vaccino anti-Covid Moderna, come terza dose, è prevalentemente destinato a coloro che hanno ricevuto le prime due dosi di Astrazeneca, a chi ha ricevuto le prime due dosi di Pfizer e a coloro che hanno ricevuto la vaccinazione eterologa con la prima dose di Astrazeneca e la seconda di Moderna. Al contrario, invece, Pfizer viene somministrato come terza dose, attualmente, soltanto a chi ha ricevuto la vaccinazione eterologa con Astazeneca come prima dose e Pfizer come seconda.