Alla fine se ne è andato, all'incredibile età di 107 anni. Gillo Dorfles era nato a Trieste il 12 aprile 1910, più di un secolo fa. Oggi, invece, è morto per inesorabile vecchiaia a Milano. Nato in un mondo lo lascia completamente cambiato. Poco pi di un mese fa, lo scorso 13 gennaio aveva inaugurato alla Triennale di Milano una sua mostra di dipinti e non una retrospettiva, ma quindici nuove tele realizzate solo lo scorso anno. Infaticabile artista, lavorava sempre a nuovi progetti. Il vero antidoto alla morte, secondo quanto aveva dichiarato, era proprio quello.

Ho sempre nuovi progetti se no sarei già morto. Riguardano soprattutto la pittura, la mia grande passione. Anche se è pittura per modo di dire: come artista non posso considerarmi riuscito in maniera assoluta. Come critico no, ma come pittore sono stato sempre un dilettante.