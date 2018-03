È giallo a Dubai dove Ekaterina Stetsyuk, modella 22enne di origine russa, si è gettata dal sesto piano di un albergo della città degli Emirati Arabi. La ragazza è sopravvissuta per miracolo e ora si trova in ospedale in gravi condizioni, a causa delle profonde fratture alla spina dorsale, che è quasi completamente distrutta, riportate dopo il volo di una decina di metri. Lo avrebbe fatto per scappare da un uomo "che voleva violentarla e ucciderla, puntandole un coltello alla gola" e salvarsi, di conseguenza, la vita. Lo ha raccontato lei stessa alla polizia e prima ancora ai suoi familiari.

L'uomo in questione, però, un magnate dell'imprenditoria di nazionalità statunitense che ha chiesto di restare anonimo, avrebbe dato una diversa versione dei fatti alle forze dell'ordine locali, sostenendo che la giovane era una escort, e di essersi difeso da un tentativo di aggressione da parte della donna. È stato fermato all’aeroporto, mentre lei si trova in stato di fermo in ospedale. Sulla vicenda indaga la polizia.

"Mia figlia forse non potrà più camminare dopo quello che è successo – ha detto la madre di Ekaterina alla stampa locale -. Ha fatto di tutto pur di salvarsi dalla furia di quell'uomo che voleva tagliarle la gola. Ma la cosa ancora più assurda è che potrebbe finire in carcere perché anche lui l'ha accusata e potrebbe essere giudicata colpevole di aggressione". Intanto, gli amici della ragazza stanno raccogliendo fondi online per poterle assicurare tutte le cure mediche necessarie. Anche il consolato russo si è mosso per capire cosa sia successo tra la modella e l'uomo d'affari, sperando che una faccenda sentimentale non diventi un vero e proprio incidente diplomatico.