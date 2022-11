“Vivo spendendo 3 euro al giorno e non mi manca nulla”, la sfida di Stefania e della sua famiglia Stefania Rossini abita a Pontevico, nel Bresciano, e 12 anni fa in seguito alla morte del padre ha dovuto stravolgere la sua vita, imparando ad autoprodurre e consumare il meno possibile. Oggi lei, le sue due figlie e il suo compagno vivono con circa 3 euro al giorno a persona.

A cura di Chiara Daffini

Stefania Rossini

"È iniziato tutto 12-13 anni fa, con la morte di mio padre. In un secondo ho perso tutto, tutto distrutto. Per una settimana ho vissuto sulle nuvole, poi ho dovuto rialzarmi e inventarmi da capo". Lo racconta a Fanpage.it Stefania Rossini, che ci accoglie nella sua bio cascina nelle campagne bresciane.

"Avevo un lavoro part time in un supermercato e mio padre si occupava dei miei tre figli, che allora avevano 1, 3 e 8 anni – ricorda Stefania -. Essendo sola, quando è venuto a mancare ho dovuto lasciare il lavoro per prendermi cura dei miei bambini".

"Dovevo risparmiare il più possibile, anche perché avevo un mutuo altissimo da pagare per acquistare questa bio cascina", dice la donna seduta su un'altalena nel fienile ristrutturato che è divenuto la sua abitazione.

"Così ho iniziato a leggere e informarmi: la prima cosa che ho fatto è stato un unguento alla calendula per mia figlia piccola, che soffriva di dermatite. Quell'unguento è stato importantissimo, perché la mia bambina è stata meglio e l'avevo fatto con le mie mani, non potendomi permettere il prodotto della farmacia".

L'autoproduzione

Comincia così il nuovo lavoro di Stefania, che oggi vive autoproducendo praticamente tutto ciò che consuma. "Acquisto solo le materie prime essenziali – spiega -, faccio in casa ogni cosa: dal cibo ai detersivi e i prodotti per l'igiene personale. I vestiti li baratto".

Qualche anno fa Stefania riusciva a spendere circa un euro al giorno a persona per sé e i suoi familiari, oggi, con il caro energia e l'aumento del costo delle materie prime, la cifra è arrivata a 3-5 euro al giorno, escluse le bollette.

"Vivere con 3 euro al giorno è possibile e non comporta rinunce, anzi! I prodotti che uso sono di altissima qualità", dice orgogliosa.

"Risparmio in tantissimi modi, per esempio cucino con una coperta di lana che fa da cappotto agli alimenti e mi permette di non usare il gas, la pasta è pronta in dieci minuti. Poi raccolgo le erbe spontanee nel mio orto per non comprare l'insalata, evito il più possibile lo scatolame e non uso il forno elettrico".

Stefania cucina con una coperta di lana

Il forno di argilla

Per contrastare il caro energia degli ultimi mesi Stefania ha preso a utilizzare un forno che lei stessa ha costruito con l'argilla ricavata dal suo orto. Si tratta di un vero e proprio forno a legna, che la donna mette a disposizione gratuitamente a chiunque porti la legna.

"Ci vogliono tre ore per scaldarlo – spiega -, ma funziona tutto il giorno e cuociamo ogni tipo di alimento, per poi congelarlo e avere scorte per i prossimi due mesi. Le persone che lo vogliono utilizzare si possono fermare tutto il tempo necessario".

Il forno in argilla

Le tecniche e i segreti di Stefania per risparmiare sono condivisi sul suo canale YouTube, oggi seguito da oltre 27mila persone, e sul profilo Instagram @stefania_rossini_.

"La gente pensa che io faccia dei sacrifici, in realtà questa vita mi piace tantissimo, perché unisce la riscoperta delle abitudini del passato con il rispetto verso l'ambiente e le persone – dice Stefania -. All'inizio mi ero imposta di imparare almeno una cosa nuova alla settimana, poi una ogni giorno… Da lì non mi sono più fermata".

"Fuerte mi chiama"

Il prossimo progetto è però lontano dall'Italia: "Il mio futuro non lo vedo più qui – ammette Stefania -, Fuerteventura mi chiama. Il mio compagno e io stiamo progettando una vita alle Canarie. Lì porterò i miei principi e il mio stile di vita".

"Alle mie due figlie che abitano ancora con me – spiega – ho chiesto di darsi due anni di tempo per questa nuova esperienza. Se poi vorranno potranno tornare in Italia a vivere con il fratello e il padre, che non hanno abbracciato il mio stesso stile di vita".

"Lascio a malincuore questo posto – conclude -, ma sono convinta che il cambiamento sia evoluzione e che il futuro abbia ancora tante cose da insegnarmi".