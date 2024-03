Vandalizzato il caffè letterario dei figli di Massimo Moratti: “Milano è invivibile, ci sentiamo bersagliati” Negli ultimi mesi il Colibrì di via Laghetto a Milano è stato preso di mira da numerosi atti vandalici. “È la manifestazione di un disagio crescente dentro la città”, ha dichiarato il fondatore Giovanni Moratti, figlio dell’ex presidente dell’Inter. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Il Caffè letterario Colibrì (foto da Instagram)

Una serie di atti vandalici ha colpito Colibrì, il caffè letterario di via Laghetto fondato da Giovanni e Maria Moratti, figli dell'ex presidente dell'Inter Massimo. A giugno la bandiera della pace che sventolava legata al balcone sopra l'ingresso è stata strappata. Nelle settimane successive, e in particolare dalla fine dell'estate, sono apparse diverse scritte a volte inneggianti al presidente russo Vladimir Putin, altre al gruppo terroristico Hamas. Infine, la cassetta della biblioteca pubblica di strada è stata distrutta. "È la manifestazione di un disagio crescente dentro la città", ha commentato Giovanni Moratti intervistato dal Corriere della Sera, "veniamo scambiati per ciò che non siamo, siamo i ‘nemici' sbagliati".

I raid vandalici contro il Colibrì

Negli ultimi mesi diverse scritte sono apparse sui muri e sulla porta del caffè letterario. Una di queste inneggiava Putin ed era stata impressa sul murale che raffigura David Bowie. Poi ancora è apparsa un ‘W Hamas' e un ‘No peace', impresse con il pennarello blu. Frasi che ogni volta vengono cancellate e denunciate, ma che tendono a riapparire.

Episodi di vandalismo che, per quanto risulta al momento, non avrebbero tra loro alcuna correlazione apparente. La vittima, però, è sempre la stessa: il Colibrì. Aperto nel 2015 dietro l'Università Statale, il caffè dei Moratti è diventato un punto di riferimento per i giovani e per la cultura. "La nostra è una comunità aperta che diffonde messaggi di cultura, felicità e serenità", ripete Giovanni Moratti, "per noi l’inclusione è scontata, normalissima, non si tratta di una battaglia politica".

"Questa città non si prende cura degli ultimi"

A giugno un gruppetto di persone ha strappato la bandiera della pace scambiandola per quella arcobaleno, gridando: "La teoria gender è finita" e spintonando una cameriera. Infine, la cassetta del ‘bookcrossing' è stata distrutta e i libri che conteneva sparpagliati per terra.

"Siamo incapaci di spiegarci quanto accaduto", continua Giovanni. Per lui, questi sono segnali di come la città sia diventata "invivibile", anche a causa del costo della vita. "Ci sentiamo bersagliati. Dovremmo interrogarci perché quello che è capitato a noi accade sempre di più", ha concluso, "questa città non si prende cura degli ultimi".