Vandali tentano di fare fuoco alle aule e spargono feci sui banchi: cosa è successo in una scuola di Milano

Un gruppo di vandali è entrato in azione in una scuola media a San Donato Milanese. Quando gli operatori scolastici hanno aperto le aule nella mattina di oggi lunedì 27 novembre hanno trovato gli spazi devastati: tutto era sotto sopra, un vero caos. Ma c'è di più: sono state trovate urine e feci sui banchi e i resti di qualche piccolo rogo. Ma anche cartelloni stracciati, banchi rovesciati, rotoli di carta igienica in giro. Tutto è accaduto all'istituto Galilei in via Croce Rossa a San Donato Milanese.

Il preside non ha potuto far altro che rimandare a casa i 380 ragazzi dichiarando inagibile le aule. Ora le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di risalire a quanto accaduto e identificare i responsabili.

Il preside in una circolare ha spiegato così quanto accaduto: "È con profondo dispiacere che vi comunico che, per la terza volta in soli dieci giorni, la nostra scuola è stata presa di mira da vandali senza scrupoli. Hanno messo a soqquadro le aule, appiccato tre incendi di lieve entità e reso inagibile l'edificio. Le lezioni sono sospese per oggi, 27 novembre 2023, e fino a nuova comunicazione. La sospensione coinvolge anche il progetto pomeridiano Teatrando".

Stando a tutti gli accertamenti, non è la prima volta che sconosciuti entrano nella scuola e devastano le aule. Già settimana scorsa infatti era stato messo in disordine del materiale. Adesso però i danni sono maggiori: la presidenza deve capire se domani sarà possibile riaprire la scuola o se i ragazzi saranno costretti a restare a casa un altro giorno. La speranza è che l'istituto possa aprire anche giovedì 30 novembre e sabato 2 dicembre quando sono in programma due incontri di open day in cui le famiglie dei futuri studenti possono far visita alla scuola.