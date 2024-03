Vacanze in Lombardia per Patrick Dempsey: shopping a Milano e gita in barca sul lago d’Iseo L’attore di Hollywood Patrick Dempsey ha trascorso alcuni giorni di vacanza in compagnia della moglie a Milano e sul lago d’Iseo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

L'attore di Hollywood Patrick Dempsey ha trascorso alcuni giorni di vacanza in Lombardia. Come ha mostrato sul proprio profilo Instagram, ha prima fatto un gito a Milano che "amo sempre visitare". Ha trascorso qualche ora in via Montenapoleone dove non è mancato un po' di shopping.

La passeggiata tra i luoghi simbolo di Milano

Non ha voluto rinunciare alle passeggiate nei luoghi simbolo della città meneghina: il Castello Sforzesco, l'Arco della Pace, la chiesa di Santa Maria del Carmine, piazza Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele II.

E infatti lui stesso nella didascalia per la carrellata di fotografie ha scritto: "Mi piace sempre visitare la bellissima città storica di Milano". Dopodiché ha deciso di cambiare totalmente meta turistica. La nota star – che in compagnia della make up artist Jillian Fink nonché sua moglie – ha infatti scelto di trascorrere qualche ora a Sarnico, sulla sponda bergamasca del lago d'Iseo.

La gita sul lago d'Iseo

La coppia ha infatti fatto un tour dei cantieri Riva che sono molto conosciuti nel mondo per la produzione di imbarcazioni di lusso. Anche in questa occasione non sono mancate fotografie e video: "Adoro l'artigianalità, il cibo era ottimo, e abbiamo trascorso una giornata fantastica e speciale. Grazie per averci accolto con così generosa ospitalità!".

Un commento condiviso dalla moglie che, nelle sue stories Instagram, afferma di aver trascorso una giornata con "la miglior compagnia, le migliori imbarcazioni, il miglior cibo e la miglior gita sul lago". Alcuni giorni fa è stato avvistato anche in Brianza e precisamente nella zona industriale di Caponago.