Urtano con la macchina un 19enne e lo accoltellano alla schiena: due arresti Lo scorso maggio un ragazzo di 19 anni nelle vie della movida di Monza era stato accoltellato alla schiena. Ora sono stati individuati gli aggressori: in manette sono finiti due uomini di 30 anni.

A cura di Giorgia Venturini

Avevano accoltellato alla schiena un ragazzo di 19 anni di Brugherio, in provincia di Monza, lo scorso primo maggio dopo una discussione avvenuta per futili motivi. Ora i due aggressori hanno un volto e un nome: gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Monza li hanno identificati e denunciati per lesioni volontarie aggravate. Le indagini sono riusciti a risalire alla loro identità grazie alle immagini della telecamera di video sorveglianza e la dichiarazione di alcuni testimoni. I due responsabili sono un pregiudicato di Monza per reati contro la persona e in materia di sostanze stupefacenti e un 30enne incensurato di Brugherio. Ora sono a piede libero: davanti al giudice dovranno difendersi dalla lesione aggravata dall'uso del coltello.

L'aggressione lo scorso primo maggio

I fatti sono accaduti la notte del primo maggio: il 19enne camminava con i suoi amici nei pressi di via Bergamo nelle vie della movida di Monza. Mentre si dirigeva a piedi in via De Gradi un'auto con i due 30enne a bordo era passata ad alta velocità sfiorandolo. Il 19enne aveva risposto urlando contro di loro: il giovane è stato aggredito con calci e pugni. Era stata poi pugnalato con un coltello alla schiena. Verso l'una di notte è arrivata la chiamata alla sala operativa della Questura: subito è scattata la macchina dei soccorsi in codice rosso.

Sull'accaduto è intervenuto il questore di Monza Marco Odorisio: "Quanto accaduto deve far riflettere perché non può una serata in compagnia trasformarsi in un grave fatto di sangue con un giovane colpito alla schiena da una coltellata. Ancora una volta, come accertato, ricorre l'abuso di bevande alcoliche che, unite a una parola o a un gesto di troppo, potevano trasformarsi in tragedia. L'invito è quello di essere sempre consapevoli, sia nei momenti di divertimento che di socialità".