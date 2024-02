Uomo cerca di entrare negli asili per molestare i bambini: bloccato dalle mamme e maestre Un uomo di 33 anni è stato ricoverato in psichiatria dopo esser stato bloccato fuori da alcuni asili dove cercava di entrare per avvicinare i bambini: a dare l’allarme sono state i genitori e una maestra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Per due volte aveva cercato di entrare in due asili di Milano. Un'altra volta era salito a bordo di uno scuolabus, altra ancora davanti al Piccolo teatro Strehler compiendo atti osceni. Questo aveva fatto scattare la preoccupazione della mamme che in una chat su whastapp si erano scambiate i messaggi con l'obiettivo di bloccarlo e così è stato. L'uomo, un 33enne dello Sri Lanka, ora è ricoverato nel reparto di psichiatria in attesa di un Tso.

Stando a quanto è emerso dalle indagini e dalle denunce dei genitori, l'uomo per alcuni giorni ha creato allarme presentandosi davanti in alcune scuole primarie in Brianza e nel Milanese: per due volte ha cercato di entrare e in un caso ha afferrato un bambino tanto che in quell'occasione era stato fermato con l'accusa di "sottrazione di persone incapaci". A lanciare l'allarme era stata anche una maestra che aveva segnalato la presenza dell'uomo tramite l'applicazione della polizia Youpol. Gli agenti di polizia lo hanno poi inquadrato come un "molestatore" . Il 33enne è stato ritenuto responsabile anche di alcuni atti osceni davanti al teatro Strehler di Milano dove ha atteso una scolaresca in gita. Ora il 33enne è stato fermato e ricoverato in psichiatria: questo è stato possibile grazie alle fotografie fornite ai poliziotti dalle mamme che lo avevano ripreso nei pressi degli asili.