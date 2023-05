Una frana fa crollare una galleria vicino a Lecco: si procede con la messa in sicurezza della montagna Una frana si è staccata dalla montagna travolgendo e frantumando parte del tetto della galleria Fiumelatte, in provincia di Lecco: ora si sta procedendo con tutti gli accertamenti del caso.

A cura di Giorgia Venturini

Si sta procedendo con i sopralluoghi e con la messa in sicurezza della montagna sopra Abbadia e Bellano, in provincia di Lecco. Qui una frana si è staccata dalla montagna travolgendo e frantumando parte del tetto della galleria Fiumelatte: i massi sono caduti sia lungo la ferrovia che lungo la carreggiata. Fortunatamente non c'è stato nessun ferito anche se i sassi hanno urtato una macchina che transitava proprio in quel momento. Tanta la paura per gli automobilisti che hanno sentito il boato della frana e hanno evitato per pochi secondi i detriti.

Stando a quanto evidenziato dalle foto dei vigili del fuoco, i massi si sono staccati dalla montagna del tratto della provinciale appena sopra la galleria Fiumelatte. La frana probabilmente è stata provocata dal maltempo di questi giorni. Ora la strada resta chiusa per fare tutti gli accertamenti del caso ed evitare altri episodi simili.

L'intervento di Regione Lombardia

Sull'accaduto è intervenuto l'assessore regionale al Territorio Gianluca Comazzi: "Abbiamo attivato i contatti con la provincia di Lecco e gli uffici territoriali competenti per la messa in sicurezza del versante attraversato dalla strada provinciale 72".

E poi aggiunge: "Restiamo in attesa dei risultati dei sopralluoghi tecnici per valutare gli interventi necessari di ripristino. Siamo pronti ad affiancare la provincia per effettuare i necessari lavori di ripristino del versante interessato dal crollo roccioso".

"Lavoreremo per ridurre i disagi che inevitabilmente interesseranno lavoratori e studenti che quotidianamente utilizzano il trasporto ferroviario e la strada provinciale 72: assi di spostamento principali per chi vive sulla sponda del Lario orientale", precisa invece sottosegretario regionale con delega ad Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza.