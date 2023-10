Un lupo travolto e ucciso sulla provinciale, cresce la presenza di branchi nel Mantovano

La carcassa di un lupo è stata ritrovata in un campo in provincia di Mantova. L’animale sarebbe stato investito e poi abbandonato a lato della strada. L’amministrazione provinciale sta organizzando degli incontri per sensibilizzare i cittadini sulla presenza di branchi nel territorio.