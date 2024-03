Un gruppo di ragazzini è stato aggredito davanti al Mc Donald’s: picchiato anche un poliziotto Un uomo di 39 anni è stato arrestato perché accusato di aver aggredito un gruppo di ragazzini di fronte al Mc Donald’s a Como e di aver colpito con un pugno un agnete. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Aggressione a Como. Nella giornata di ieri, lunedì 25 marzo, un uomo ha picchiato un gruppo di ragazzini che si trovavano di fronte al locale Mc Donald's in via Caio Plinio. Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, il responsabile era ubriaco. Avrebbe iniziato a inveire contro i giovani fino a colpirli. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia di Stato che hanno provato in tutti i modi a calmarlo.

Il 39enne ha colpito un agente con un pugno alla spalla

Il 39enne, però, ha sferrato un pugno alla spalla di uno degli investigatori: il poliziotto è caduto a terra e ha riportato lievi ferite. L'uomo è invece scappato verso piazza Duomo. Dopo meno di un minuto, è stato raggiunto dalle forze dell'ordine e portato negli uffici della Questura.

Il poliziotto non è in gravi condizioni: dimesso con sette giorni di prognosi

È stato identificato e arrestato: è accusato di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Dagli approfondimenti, è emerso che è residente in Valle d'Intelvi, è originario del Kosovo ed è un pregiudicato: ha infatti diversi precedenti per reati contro la persona. È anche destinatario di diversi fogli di via che sono arrivati anche dalla città di Como.

Il pubblico ministero ha poi disposto il rito direttissimo. Nel frattempo l'agente è stato medicato e dimesso dall'ospedale con sette giorni di prognosi: non è in gravi condizioni, ma ha riportato diverse contusioni.